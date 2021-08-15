Dünya şampiyonasını izleyip heves etti, Türkiye şampiyonu oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya şampiyonasını izleyip heves etti, Türkiye şampiyonu oldu

Dünya şampiyonasını izleyip heves etti, Türkiye şampiyonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokat'ta yapılan Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde Denizli'den katılan Rabiya Çalhan, Türkiye Şampiyonu olarak milli sporcu unvanını elde etti.

Tokat'ta yapılan Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde Denizli'den katılan Rabiya Çalhan, Türkiye Şampiyonu olarak milli sporcu unvanını elde etti.

Denizli'nin Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesinden 15 yaşındaki Rabiya Çalhan, antrenör olan babası Hakan Çalhan ile Antalya'da yapılan bilek güreşi şampiyonasına gidince, orada yarışmaları izlemesi neticesinde hevesle bu spora başladı ve günde 3 saat düzenli antrenman yaptı. 18 aylık sporcu geçmişi olan Çalhan, Tokat'ta yapılan Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde, Türkiye Şampiyonu olarak milli sporcu unvanını elde etti. Yıldızlar Kategorisinde 15 yaşında Türkiye Şampiyonu olan Rabiya Çalhan, milli ve milli formayı giymeyi hak etti. Antrenörü ve babası Hakan Çalhan kızı ile gurur duyduğunu belirterek "Çok çalıştı, ağırlık bayanlar için zordur ancak o bırakmadı mücadele etti ve kazandı. Onunla gurur duyuyorum. İnşallah Yatağan'dan böyle başarılı sporcular çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.

Başarılı sporcu 11 Eylül 2021 tarihinde Litvanya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. - DENİZLİ

Dünya şampiyonasını izleyip heves etti, Türkiye şampiyonu oldu
Dünya şampiyonasını izleyip heves etti, Türkiye şampiyonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Bülent Ersoy Deniz Akkaya Burcu Esmersoy
Spor Mete Gazoz Burak Yılmaz Hakan Reçber Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünya şampiyonasını izleyip heves etti, Türkiye şampiyonu oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 13:09:43. #1.15#

title