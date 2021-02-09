Dünya şampiyonasına katılacak genç milli boksörlerin belirlenmesi için seçme yapılacak
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Dünya şampiyonasına katılacak genç milli boksörlerin belirlenmesi için seçme yapılacak

09.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:42
Dünya şampiyonasına katılacak genç milli boksörlerin belirlenmesi için seçme yapılacak

Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na katılacak milli sporcuları belirlemek amacıyla Kastamonu'da seçme müsabakaları yapılacak.

Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na katılacak milli sporcuları belirlemek amacıyla Kastamonu'da seçme müsabakaları yapılacak.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nın salgın nedeniyle yapılamadığı belirtildi. Bu yüzden Polonya'da gerçekleştirilecek dünya şampiyonasına katılacak sporcuları belirlemek için genç erkeklerde 19-21 Şubat, genç kadınlarda ise 23-25 Şubat'ta Kastamonu Kadıdağı Kamp Eğitim Merkezi'nde seçme müsabakalarının düzenleneceği aktarıldı.

AİBA kuralları çerçevesinde yapılacak seçmelere geçen yıl düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonalarında ilk dört dereceye giren sporcular ile Yıldızlar Türkiye Şampiyonalarında birinci olan ve gençler kategorisine yükselen boksörlerin katılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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