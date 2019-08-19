Dünya Şampiyonası'nda Bursa rüzgârı esecek

19.08.2019 14:48

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate sporcuları Beyza Atalay, Emir Buğra Gencan ve Bengisu Çelik, Türkiye'yi 'Dünya Şampiyonası'nda başarıyla temsil edecek.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Ümit-Genç, 21 Yaşaltı Dünya Karate Şampiyonası milli takım seçmeleri, Kocaeli'de tamamlandı. Hafta sonunda Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 11 sporcuyla katıldı. Gençler 53 kg'da Beyza Atalay, 68 kg'da Emir Buğra Gencan ve Ümit 53 kiloda mücadele eden Bengisu Çelik birinci olurken, 53 kg'da Tuğba Efe ve 68 kg'da Hakan Çelik gençlerde, 67 kiloda mücadele eden Ali Güney ise U21 kategoride ikincilik madalyasının sahibi oldu.

Turnuvayı ilk sırada tamamlayan Büyükşehirli sporcular Beyza Atalay, Emir Buğra Gencan ve Bengisu Çelik, 23-27 Ekim tarihlerinde Şili'nin başşehri Santiago'da yapılacak Ümit-Genç ve 21 Yaşaltı Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Turnuvada ikincilik elde eden Tuğba Efe, Hakan Çelik ve Ali Güney ise Balkan Şampiyonası, Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Şampiyonası ve Uluslararası Türkiye Açık Karate Turnuvası'nda milli formayı terletecek.

Bursa için büyük onur

Büyükşehir Belediyesi'nin spora verdiği öneme değinen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Vanlıoğlu, Dünya Şampiyonası'na ilk kez 3 sporcu gönderecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başarının tesadüf olmadığını dile getiren Vanlıoğlu; "Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak spora ve sporcuya önem veriyoruz. Yönetim kurulumuzun ve sporcularımızla sürekli vakit geçiren antrenörlerimizin ciddi emekleri var. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ilk kez 2011 yılında Dünya Şampiyonası'na 2 sporcu göndererek büyük bir başarıya imza atmıştı. Son bir yıl içinde karate branşında Bursa'ya önemli katkılar yaptık. Disiplinli ve ciddi çalışmanın sonucunda yurt içinde ve yurt dışında sporcularımız birçok başarıya imza attı. Bugün üç sporcumuz Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek, diğer üç sporcumuz da farklı uluslararası müsabakalarda milli formayı giyecek. Bursa için büyük onur. Bursa'da karate sporunu geliştirmek istiyoruz. Bunun için yoğun mesai harcıyoruz. Çok mutluyuz. Bu başarılar artarak devam edecek" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA