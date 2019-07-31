Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya sevinci

Şehitkamil Belediye Spor Kulübünün ay-yıldızlı sporcusu Tuğcan Kaytar, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu 16. Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda 100 metre suüstü branşı final yarışı sonucunda dünya 3.'sü oldu.

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu'nun (CMAS) planlı faaliyet programında yer alan 16. Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası 28 Temmuz-4 Ağustos 2019 tarihleri arasında Mısır'ın Sharm El Sheikh şehrinde gerçekleştiriliyor. 29 ülkeden 257 sporcunun performans gösterdiği şampiyonanın 1. gününde Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Sporcusu Tuğcan Kaytar, 100 Metre Suüstü branşı final yarışı sonucunda Rus rakibi Kachmashev ve Kolombiyalı rakibi Molano Torre'nin ardından 00.36.29'luk derecesiyle dünya 3.'sü oldu. Ödül töreninde büyük sevinç yaşayan ay-yıldızlı sporcu, mutluluğunu Milli Takım kafilesinde yerini alan Antrenörü Ali Göz ile paylaştı.

"Ödül kürsüsü mutluluğu devam etsin"

16. Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli kadroda yer alan Şehitkamilli sporcular Mehmet Emre Çolaklar, Tuğcan Kaytar ve yeşil-siyahlı kulübün Antrenörü Ali Göz ile gurur duyduklarını ifade Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 100 Metre Suüstü branşı final yarışı sonucunda Tuğcan Kaytar'ın zorlu rakipleri karşısında dünya 3.'sü olmasının kendilerine büyük mutluluk yaşattığını söyledi. Başkan Fadıloğlu, Türkiye Milli Takımı kadrosunda yer alan 12 sporcudan 5 gün boyunca sürecek yarışlarda ödül kürsüsü mutluluğunu devam ettirmelerini istedi. Dünya şampiyonasında elde edilen başarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"16. Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası ay-yıldızlı kadroda yerlerini alan sporcularımız Mehmet Emre Çolaklar, Tuğcan Kaytar ve Antrenörümüz Ali Göz ile gurur duyuyoruz. 100 metre su üstü branşı final yarışı sonucunda Tuğcan Kaytar'ın zorlu rakipleri karşında elde ettiği dünya 3.'lüğü bizlere büyük mutluluk yaşattı. Milli Takım kadrosunda yer alan tüm sporcularımızdan 5 gün boyunca sürecek yarışlarda ödül kürsüsü mutluluğunu devam ettirmelerini diliyoruz. Kalbimiz ve duamız milli paletlerimizle. İnşallah Mehmet Emre Çolaklar ve Tuğcan Kaytar farklı branşlarda elde ettikleri dünya dereceleri ile gazi şehrimize döneceklerdir." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA