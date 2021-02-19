Dünya Şampiyonası'na katılacak genç milli boksörleri belirleyecek seçmeler Kastamonu'da başladı

Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na katılacak milli sporcuları belirlemek amacıyla Kastamonu'da gerçekleştirilen seçmeler başladı.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılan seçmelere genç erkeklerde 40 sporcu katılıyor. Genç kadınların seçmeleri ise 23 Şubat Salı günü başlayacak.

Türkiye Boks Federasyonu Genel Koordinatörü İsmail Nazlı, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Gençler Türkiye Şampiyonası'nı yapamadıklarını söyledi.

Dünya Amatör Boks Birliğinin aldığı karar gereği Dünya Şampiyonası'na sadece 2002-2003 doğumlu sporcuların katılacağını anlatan Nazlı, "Geçen yıl ocak ayında Gençler Türkiye Şampiyonası'nı yapmıştık. İlk 4'e giren sporcularımızı topladık. Form durumlarına ve kilolarına bakıyoruz, ona göre bir seçme yapıyoruz. Bu seçmeden ilk ikiye giren sporcularımızı kampa çağıracağız. Nisanın 10'una kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha sonra Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmek için gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Seçmelerin genç erkeklerde 21 Şubat Pazar, genç kadınlarda ise 25 Şubat Perşembe günü tamamlanacağını belirten Nazlı, "Dünya Şampiyonası Polonya'da 10-24 Nisan tarihlerinde yapılacak. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için gerekeni yapacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu