Dünya Şampiyonası Canlı Yayında

Dünya Şampiyonası Canlı Yayındaİşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası yarın (03. 07. 2021) İstanbul WOW Airport Otel' de 11 ülkeden 325 sporcunun katlımı ile baslıyor.

Dünya Şampiyonası Canlı Yayındaİşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası yarın (03. 07. 2021) İstanbul WOW Airport Otel' de 11 ülkeden 325 sporcunun katlımı ile baslıyor. Şampiyonada ilk gün Grekoromen Gençler müsabakaları yapılacakMüsabakalar Youtube'den Canlı yayınlanacaktır. Canlı Yayınlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. A - MİNDERİ için

Kaynak: Habermetre