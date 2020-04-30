Dünya salgınla mücadele etmeye devam ediyor 3 milyon 200 binden fazla kişiye bulaştı.

3 milyon 200 binden fazla kişiye bulaştı. 220 binden fazla insan hayatını kaybetti. Korona virüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. En fazla can kaybının yaşandığı ABD'yi İtalya, İspanya ve Fransa takip ediyor

Covid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 60 bini aşan ABD'de görüldü. Bu ülkeyi İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Almanya, İran, Brezilya ve Çin takip etti.

İngiltere'de de bir ilk yaşandı. İlk kez hastane dışı ölümler de kayda geçti. Böylelikle ülkede korona virüs nedeniyle 4 bin 419 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 26 bini geçti.

Bazı ülkeler de korona virüs tedbirlerini yavaş yavaş gevşetmeye başladı. Onlardan biri Avustralya. Dünyaca ünlü Bondi Plajı yeniden açıldı. Yüzlerce kişi plajın açılmasıyla sörf tahtalarını alarak sahile koştu.

Burası da Danimarka. Başkent Kopenhag'da bulunan eğlence parkı Tivoli Bahçeleri çocuklar için yeniden açıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA