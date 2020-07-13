Dünya salgınla mücadele ediyor Dünya salgınla mücadele ederken vaka sayısı 13 milyonu aştı.

Dünya salgınla mücadele ederken vaka sayısı 13 milyonu aştı. Korona virüsün en fazla yara açtığı iki ülkeyse ABD ve Brezilya. Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını tüm hızıyla devam ediyor. Dünya genelinde şu ana kadar vaka sayısı 13 milyonu aştı. İlk ölümün gerçekleştiği 9 Ocak tarihinden bu yana 571 binden fazla insan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Hastalığı atlatarak iyileşenlerin sayısı da 7,6 milyona yaklaştı. ABD 3 milyon 400 bin vaka ve 137 binden fazla can kaybıyla salgından en fazla etkilenen ülke. ABD'nin ardından Güney Amerika ülkesi Brezilya ikinci sırada geliyor.

Vaka sayısının 1 milyon 800 bini aştığı ülkede 72 binden fazla insan virüse yenik düştü.

(İHA)

Kaynak: İHA