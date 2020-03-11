Dünya Sağlık Örgütü yeni tip koronavirüsü "küresel salgın" ilan etti
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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Güney Kore, Cenevre, Güncel

Dünya Sağlık Örgütü yeni tip koronavirüsü "küresel salgın" ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini belirterek, "Durumu bir pandemi olarak tanımlamak, DSÖ'nün bu koronavirüsün oluşturduğu tehditle ilgili değerlendirmesini değiştirmez." dedi.

11.03.2020 21:08 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:08
Dünya Sağlık Örgütü yeni tip koronavirüsü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini belirterek, "Durumu bir pandemi olarak tanımlamak, DSÖ'nün bu koronavirüsün oluşturduğu tehditle ilgili değerlendirmesini değiştirmez." dedi.

Direktör Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde yaptığı basın toplantısında, Kovid-19'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini belirterek, "Durumu bir pandemi olarak tanımlamak, DSÖ'nün bu koronavirüsün oluşturduğu tehditle ilgili değerlendirmesini değiştirmez." dedi.

DSÖ'nün virüse karşı mücadelesinin "pandemi" kararıyla değişmeyeceğini vurgulayan Ghebreyesus, ülkelerin alması gereken önlemlerin de değişmemesi gerektiğini vurguladı.

Ghebreyesus, "Dünya daha önce koronavirüsün tetiklediği bir pandemiye şahitlik etmedi. ve daha önce, aynı zamanda kontrol altına alınabilecek bir pandemi de görmedik. DSÖ, ilk vakalardan haberdar olduğu olduğu andan itibaren virüse karşı tam mücadele içindeydi." diye konuştu.

Virüse ilişkin ülkelere DSÖ olarak her gün "acil ve agresif" mücadele etmeleri çağrısında bulunduklarını anımsatan Ghebreyesus, "Pazartesi de söylediğim gibi sadece Kovid-19 vaka sayılarına ve etkilenen ülke sayılarına bakmak hikayenin tümünü yansıtmıyor." ifadesini kullandı.

"Çin ve Güney Kore'de salgın ciddi düşüşe geçti"

Ghebreyesus, küresel olarak 114 ülkede 118 bin civarında Kovid-19 vakasının tespit edildiğini belirterek, bu vakaların yüzde 90'dan fazlasının Çin ve Güney Kore'de görüldüğünü, bununla beraber salgının bu iki ülkede ciddi şekilde düşüşe geçtiğini söyledi.

Dünyada 81 ülkeden Kovid-19 vakası bildirimi olmadığını dile getiren Ghebreyesus, 57 ülkede ise 10 veya altında vaka bulunduğunu, 4 bin 291 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirtti.

DSÖ, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili 30 Ocak'ta da "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan edildiğini duyurmuştu.

Örgüt, en son 2009'da ortaya çıkan H1N1 virüsü için "pandemi" ilan etmişti.

(Bitti)

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Kaynak: AA

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Manşet

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