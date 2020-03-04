Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Direktöründen olimpiyat açıklaması

04.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:35

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Korona Virüsü nedeniyle ertelenebileceği ifade edilen Tokyo Olimpiyatları hakkında bir karar vermek için çok erken olduğunu söyledi.

Korona Virüsü riski nedeniyle ertelenebileceği ifade edilen 2020 Tokyo Olimpiyatları hakkında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'dan açıklama geldi. Ghebreyesus, Japonya'nın virüsün yayılmasını önlemek için elinden geleni yaptığını söyledi. Olimpiyatlara kadar durumun iyiye gitmesini umduğunu belirten Ghebreyesus, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile konu hakkında konuştuğunu da sözlerine ekledi. Olimpiyatlarla ilgili karar vermek için çok erken olduğunu düşündüğünü belirten Ghebreyesus, virüs riskinin gidişatını izlemenin faydalı olacağını belirtti.

Semptomları ciddi olabilir

Korona Virüsü'nün gripten daha az etkili bir şekilde yayıldığını dikkat çeken Ghebreyesus, buna rağmen semptomların grip semptomlarından daha ciddi olabileceği konusunda uyardı. Korona Virüsü ölüm oranının yüzde 3,4 olduğunu hatırlatan Ghebreyesus, bunun yüzde 1'den daha az ölüm oranı olan gripten daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

(İHA)

Kaynak: İHA