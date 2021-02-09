Dünya Sağlık Örgütü, Vuhan'daki çalışmaların sonuçlarını açıkladı
09.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:34
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerini araştırmak üzere, salgının çıktığı Çin'in Vuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, çalışma sonuçlarını basın toplantısıyla açıkladı.
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerini araştırmak üzere, salgının çıktığı Çin'in Vuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, çalışma sonuçlarını basın toplantısıyla açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı