Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgınla mücadelede akıl ve ruh sağlığınıza dikkat edin
Dünya Sağlık Örgütü, salgınla mücadele ruh sağlığının önemli olduğu uyarısında bulundu
26.03.2020 19:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:47
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Doktor Hans Kluge, bütün dünyada hızla yayılan koronavirüse karşı insanların fiziksel olduğu kadar ruh sağlıklarına her zamankinden daha fazla dikkat etmeleri uyarısında bulundu.
Doktor Hans Kluge yaptığı yazılı açıklamada, virüsle mücadele ederken fiziksel direnç kadar ruh sağlığı direncinin de çok önemli olduğu vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com