Dünya Sağlık Örgütü uyardı: İçme sularında mikroplastik bulundu, sağlığa etkileri araştırılsın

22.08.2019 15:15

Yapılan son araştırmalar denizlerde biriken plastik atıkların neden olduğu mikroplastik kirliliğinin içme suyunda da görüldüğünü ortaya koydu. Dünya Sağlık Örgütü içme suyunda rastlanan mikroplastiklerin insan sağlığı üzerinde muhtemel etkilerine yönelik daha fazla araştırma yapılması çağrısında bulundu.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) perşembe günü yayımlanan raporunda, içme suyunda mikroplastiklere rastlandığını öne süren güncel araştırmaların altını çizerek mikroplastiğin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası etkilerinin araştırılması gerektiğini vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle