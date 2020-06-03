Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Covid-19 tedavisinde antibiyotik kullanmayın! Dünya sağlık örgütü'nden bir uyarı geldi.

Dünya sağlık örgütü'nden bir uyarı geldi. Örgüt, Kovid 19 tedavisinde antibiyotik kullanılmaması gerektiğini açıkladı. DSÖ, Korona virüs mücadelesinde antibiyotik kullanımına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Zira örgüt, gittikçe artan sayıda bakteriyel enfeksiyonların bu ilaçlara karşı direnç sağladığına vurgu yaptı. Yani, uzmanlara göre Covid-19 tedavisinde antibiyotik kullanılması bakteriyel enfeksiyonları daha da artırabilir.

(İHA)

Kaynak: İHA