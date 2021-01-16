Dünya Sağlık Örgütü uluslararası seyahatlerde "aşı pasaportu şartı" getirilmemesini tavsiye etti
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Dünya Sağlık Örgütü uluslararası seyahatlerde "aşı pasaportu şartı" getirilmemesini tavsiye etti

16.01.2021 00:09 | Son Güncelleme: 16.01.2021 00:12
Dünya Sağlık Örgütü uluslararası seyahatlerde

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "küresel acil durumun" devamı ve uluslararası seyahatler için "aşı pasaportu şartı" getirilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "küresel acil durumun" devamı ve uluslararası seyahatler için "aşı pasaportu şartı" getirilmemesi tavsiyesinde bulundu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19 aşıları için küresel dayanışma çağırısı yapan Ghebreyesus, "Sağlık çalışanları bitap düştü ve sağlık sistemleri gerildi. Bazı ülkelerde de oksijen kaynaklarının tehlikeli derecede azaldığını görüyoruz." dedi.

DSÖ Acil Durum Komitesi'nin salgını ele almak için bu hafta toplandığını aktaran Ghebreyesus, "Komite'nin, Kovid-19 aşılarının eşit bir şekilde dağıtılması gerektiğini vurgulamasından memnuniyet duydum." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, aşılamalarda sağlık çalışanları ve en yüksek risk altındaki kişilere öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise bir soru üzerine Komite'nin "seyahat eden kişiler için aşı olduğunu kanıtlayan belge bulundurması şartını" tavsiye etmediğini vurguladı.

Komite'den yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 salgınına yönelik "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu'nun (PHEIC)" devamına karar verildiği belirtildi.

Aşı üreticilerinin, aşıların güvenlik ve etkinliğine ilişkin ellerindeki verileri DSÖ ile paylaşması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Bu tür verilerin eksikliği, küresel düzeyde aşıların zamanında ve eşit bir şekilde tedarik edilmesinin önündeki bir engeldir." uyarısında bulunuldu.

Son aylarda gündemde olan "aşı pasaportuna" ilişkin de Komite, "Aşıların (virüsü) bulaşmayı azaltmadaki etkisi henüz bilinmediği için ve mevcutta çok sınırlı aşılama bulunduğu göz önüne alındığında, Komite ülkelere, gelen yolculardan aşı olduğuna dair kanıt istememelerini tavsiye etti." ifadesini kullandı.

Komite, seyahatlerde DSÖ'nin mevcut kılavuzuna ve bilinen temel uygulamalara riayet edilmesini önerdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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