Dünya Sağlık Örgütü: Trump, ABD'nin örgüte maddi yardımları durdurduğunu açıkladı
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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Donald Trump, Beyaz Saray, Sağlık
BBC

Dünya Sağlık Örgütü: Trump, ABD'nin örgüte maddi yardımları durdurduğunu açıkladı

Donald Trump, Beyaz Saray’ın bahçesinde düzenlediği basın toplantısında ABD’nin bu süreçte DSÖ ile ilgili bir soruşturma yürüteceğini söyledi.

15.04.2020 01:40 | Son Güncelleme: 15.04.2020 01:40
Dünya Sağlık Örgütü: Trump, ABD'nin örgüte maddi yardımları durdurduğunu açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) maddi yardımlarını durdurduğunu açıkladı.

Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlediği basın toplantısında ABD'nin bu süreçte DSÖ ile ilgili bir soruşturma yürüteceğini söyledi.

Trump "Bu soruşturma, DSÖ'nün koronavirüsün yayılmasını gizlemesine ve süreci iyi yönetmemesine yönelik olacak" dedi.

Son dönemde DSÖ'ye yönelik eleştirilerini düzenli olarak artıran Trump basın toplantısında, "Örgütün kimsenin inanamayacağı düzeyde sorunları var" diye konuştu.





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