Dünya Sağlık Örgütü: Trump, ABD'nin örgüte maddi yardımları durdurduğunu açıkladı Donald Trump, Beyaz Saray’ın bahçesinde düzenlediği basın toplantısında ABD’nin bu süreçte DSÖ ile ilgili bir soruşturma yürüteceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) maddi yardımlarını durdurduğunu açıkladı. Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlediği basın toplantısında ABD'nin bu süreçte DSÖ ile ilgili bir soruşturma yürüteceğini söyledi. Trump "Bu soruşturma, DSÖ'nün koronavirüsün yayılmasını gizlemesine ve süreci iyi yönetmemesine yönelik olacak" dedi. Son dönemde DSÖ'ye yönelik eleştirilerini düzenli olarak artıran Trump basın toplantısında, "Örgütün kimsenin inanamayacağı düzeyde sorunları var" diye konuştu.







