SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Dünya Sağlık Örgütü: Pandemi tehdidi gerçek oldu - Ekonomi
Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Wuhan, Ekonomi

Dünya Sağlık Örgütü: Pandemi tehdidi gerçek oldu

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün pek çok ülkeye ulaştığını belirterek, "Pandemi tehdidi çok gerçek oldu.

09.03.2020 21:31 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:31
Dünya Sağlık Örgütü: Pandemi tehdidi gerçek oldu

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün pek çok ülkeye ulaştığını belirterek, "Pandemi tehdidi çok gerçek oldu." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İBB Meclisi'nde tepki çeken anlar! İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadılar Ekonomi
İBB Meclisi'nde tepki çeken anlar! İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadılar
DSÖ, koronavirüsün boyut değiştirdiğini duyurdu Ekonomi
DSÖ, koronavirüsün boyut değiştirdiğini duyurdu
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Ekonomi
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Ekonomi
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Ekonomi
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
'Sessiz kalmayacağım' diyen İrem Yaman'a federasyondan cevap Ekonomi
"Sessiz kalmayacağım" diyen İrem Yaman'a federasyondan cevap
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Engin Özkoç James Jeffrey Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Levent Can Defne Samyeli Şahan Gökbakar
Spor Falcao Okan Buruk Gökhan Gönül Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Daha Fazla İran Petrol Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: Dünya Sağlık Örgütü: Pandemi tehdidi gerçek oldu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 22:16:13. #1.15#