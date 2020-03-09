Dünya Sağlık Örgütü: Pandemi tehdidi gerçek oldu Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün pek çok ülkeye ulaştığını belirterek, "Pandemi tehdidi çok gerçek oldu.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün pek çok ülkeye ulaştığını belirterek, "Pandemi tehdidi çok gerçek oldu." dedi. Kaynak: Dunya.com