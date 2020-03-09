Dünya Sağlık Örgütü: Pandemi tehdidi gerçek oldu
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün pek çok ülkeye ulaştığını belirterek, "Pandemi tehdidi çok gerçek oldu.
09.03.2020 21:31 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:31
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün pek çok ülkeye ulaştığını belirterek, "Pandemi tehdidi çok gerçek oldu." dedi.
Kaynak: Dunya.com