Dünya Sağlık Örgütü, Orta Doğu ülkelerinin salgınla ilgili daha şeffaf davranmasını istedi
Dünya Sağlık Örgütü, Orta Doğu ülkelerinin, salgınla ilgili daha şeffaf davranmasını istedi
19.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:13
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Orta Doğu ülkelerine, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili bilgileri DSÖ ile daha fazla paylaşması konusunda uyarıda bulundu.
DSÖ Bölge Direktörü Ahmet el-Mandhari, Kahire'de video konferans aracılığıyla düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu ülkelerinin koronavirüs salgınıyla mücadelede daha şeffaf olmasını istedi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com