Dünya Sağlık Örgütü, Orta Doğu ülkelerinin salgınla ilgili daha şeffaf davranmasını istedi Dünya Sağlık Örgütü, Orta Doğu ülkelerinin, salgınla ilgili daha şeffaf davranmasını istedi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Orta Doğu ülkelerine, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili bilgileri DSÖ ile daha fazla paylaşması konusunda uyarıda bulundu. DSÖ Bölge Direktörü Ahmet el-Mandhari, Kahire'de video konferans aracılığıyla düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu ülkelerinin koronavirüs salgınıyla mücadelede daha şeffaf olmasını istedi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com