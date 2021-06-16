Dünya Sağlık Örgütü, Nijerya'da sıtma ile mücadele kapsamında 958 bin çocuğa aşı yapacak
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Dünya Sağlık Örgütü, Nijerya'da sıtma ile mücadele kapsamında 958 bin çocuğa aşı yapacak

Dünya Sağlık Örgütü, Nijerya'da sıtma ile mücadele kapsamında 958 bin çocuğa aşı yapacak
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), terör örgütü Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Adamawa eyaletinde sıtmayla mücadele çerçevesinde 958 bin çocuğa aşı yapacak.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), terör örgütü Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Adamawa eyaletinde sıtmayla mücadele çerçevesinde 958 bin çocuğa aşı yapacak.

DSÖ Sıtma ve Acil Durumlar Kuzey Doğu Danışmanı Dr. IniAbasi Ngass yaptığı açıklamada, Adamawa eyaletinde 21 bölgede sıtma ile mücadele kapsamında 958 bin çocuğa aşı yapılacağını açıkladı.

Nglass, "Aşı kampanyamızda, 3 bin 300'den fazla sağlık çalışanları, 2 bin 700 gönüllü ve 211 gözlemci ile çalışacağız." dedi.

Kampanyanda 1 ile 5 yaş arasındaki çocukları aşılamayı hedeflediklerini kaydeden Nglass, aşıların evlerde yapılacağını ifade etti.

Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Adamawa ve Borno eyaletlerinde geçen sene 400'den fazla kişi sıtmadan hayatını kaybetmişti.

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtmanın, ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı ve halsizlik gibi grip benzeri belirtileri bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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