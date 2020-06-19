Dünya Sağlık Örgütü'nden Yemen'e Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için Yemen'e 43 ton tıbbi yardım gönderdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için Yemen'e 43 ton tıbbi yardım gönderdi.

DSÖ'nün Yemen Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, bu ülkeye gönderilen 43 ton tıbbi yardımın Aden ve Sana havalimanlarına ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, yardımların Kovid-19'la mücadelede kullanılacak laboratuvar malzemeleri, solunum cihazları, PCR test cihazları ve kişisel koruyucu ekipmanlardan oluştuğu aktarıldı.

Söz konusu yardımların Birleşmiş Milletler'in (BM) son 3 haftada Yemen'e yaptığı 11'inci yardım sevkiyatı olduğu belirtiliyor.

DSÖ ve Dünya Gıda Programı 29 Mayıs'ta bölgeye 31 ton tıbbi yardım malzemesi, BM Çocuklara Yardım Fonu 1 Haziran'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında 21 ton sağlık malzemesi, BM de 4 Haziran'da 25 solunum cihazı ve kişisel koruyucu ekipman kitlerinin yer aldığı destek paketi göndermişti.

Yemen'de resmi verilere göre Kovid-19 kaynaklı can kaybı 248'e vaka sayısı 909'a ulaştı.

Kaynak: AA