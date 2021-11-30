Dünya Sağlık Örgütü'nden Küresel Omicron Varyantı Uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü, Corona virüsünün Omicron varyantının küresel çapta yayılmasının olası olduğuna ve bu yeni varyantın bazı bölgelerde ciddi sonuçlara neden olabilecek vaka artışlarına yol açma riskine dikkat çekti.
Dünya Sağlık Örgütü, Corona virüsünün Omicron varyantının küresel çapta yayılmasının olası olduğuna ve bu yeni varyantın bazı bölgelerde ciddi sonuçlara neden olabilecek vaka artışlarına yol açma riskine dikkat çekti
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