Dünya Sağlık Örgütü'nden Küresel Omicron Varyantı Uyarısı - Haberler
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Dünya Sağlık Örgütü'nden Küresel Omicron Varyantı Uyarısı

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Dünya Sağlık Örgütü, Corona virüsünün Omicron varyantının küresel çapta yayılmasının olası olduğuna ve bu yeni varyantın bazı bölgelerde ciddi sonuçlara neden olabilecek vaka artışlarına yol açma riskine dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü, Corona virüsünün Omicron varyantının küresel çapta yayılmasının olası olduğuna ve bu yeni varyantın bazı bölgelerde ciddi sonuçlara neden olabilecek vaka artışlarına yol açma riskine dikkat çekti

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