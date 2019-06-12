Dünya Sağlık Örgütü'nden Ebola için uluslararası acil durum ilanı hakkında toplantı çağrısı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika’da binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Ebola salgınının Uganda’ya sıçramasını ardından acil durum komitesini cuma günü toplantıya çağırdı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Ebola salgınının Uganda'ya sıçramasının ardından, acil durum komitesini cuma günü Cenevre'de toplantıya çağırdı.
Salgının başlamasından bu yana 3. kez toplanacak olan bağımsız uzmanlardan oluşan komite, cuma günkü toplantının ardından, Ebola salgını için kamu sağlığını koruma adına uluslararası acil durum ilan edilip edilmemesine karar verecek. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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