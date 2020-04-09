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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Donald Trump, Teknoloji

Dünya Sağlık Örgütü'nden Çok Sert Açıklamalar Geldi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) koronavirüs konusunda sert bir şekilde eleştirmişti.

09.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:51
Dünya Sağlık Örgütü'nden Çok Sert Açıklamalar Geldi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) koronavirüs konusunda sert bir şekilde eleştirmişti. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın sert eleştirilerine yanıt verdi.

DSÖ'yü Çin merkezli bir yaklaşıma sahip olmakla suçlayan ABD Başkanı Trump, DSÖ'nün dünyayı uyarmakta çok geç kaldığını ve kuruluşun Çin'i destekler nitelikteki açıklamalarını çok sert bir şekilde eleştirmişti. ABD Başkanı Trump, eleştirmekle kalmayıp ABD'nin DSÖ'ye verdiği bütçeyi de askıya alma tehdidinde bulunmuştu.

DSÖ'den Trump'ın Eleştirilerine Yanıt

DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, isim vermeyerek ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine " G20 üyeleri de birlikte hareket ederek savaşmalı. Dünyanın geri kalanı da birleşip savaşmalı. Bu virüsün tehlikeli olduğunu pek çok kez dile getirdik. Eğer düzgün davranış göstermezsek önümüzde pek çok ceset torbası bizi bekliyor. Bu virüsü politize etmeyin. Daha fazla ceset torbası görmek istiyorsanız siyasete alet etmeye devam edebilirsiniz" şeklinde yanıt verdi.

"Lütfen COVID-19'un siyasallaştırılmasını karantinaya alın" ifadesini kullanan DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ve ABD'nin bir araya gelerek kızamık için güçlerini birleştirdiğini hatırlattı. DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, liderlerin yeni tip koronavirüs'ü siyasallaştırmak yerine kendilerini kullanabilecekleri birçok farklı konu olduğunu dile getirdi. DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, son üç aydır ırkçı yorumlar ve ölüm tehditleri aldığını da belirtti.

Kaynak: Tamindir

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