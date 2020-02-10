Dünya Sağlık Örgütü'nden bir ekip koronavirüsü araştırmak için Çin'e gitti
Dünya Sağlık Örgütü'nden bir sağlık ekibi, yeni tip koronavirüsü (2019-nCoV) araştırmak için salgının çıkış noktası olan Çin'e gitti.
Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) bir sağlık ekibi, yeni tip koronavirüsü (2019-nCoV) araştırmak için salgının çıkış noktası olan Çin'e gitti.
DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şimdilik bir ön ekip Çin'e ulaştı, en yakın zamanda başka uzmanlarımız da bölgeye gidecek" diyerek toplam 10 ila 15 kişilik bir grubun olacağını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle