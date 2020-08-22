Dünya Sağlık Örgütü'nden aşı açıklaması "Aşıyı iki yıldan daha kısa sürede bitirmeyi umuyoruz" Açıklama Dünya Sağlık Örgütünden geldi.

"Aşıyı iki yıldan daha kısa sürede bitirmeyi umuyoruz" Açıklama Dünya Sağlık Örgütünden geldi. Örgüt, Aşı bulunana kadar hiçbir ülkenin mevcut durumu sürdüremeyeceği uyarısında bulundu.

Aşı bulunsa bile salgını tek başına sona erdirmeyeceği, virüsü kontrol etmeyi öğrenmek zorunda olduğumuz belirtildi. Örgüt direktörü, 100 yıl önce ortaya çıkan İspanyol gribi ile yeni tip koronavirüsü karşılaştırarak, "Küreselleşme, yakınlık ve bağlanmışlık gibi dezavantajlarımız var. Fakat gelişmiş teknoloji gibi bir avantajımız var. Dolayısıyla, bu salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz." dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA