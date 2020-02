Dünya Sağlık Örgütü: "Kuzey Kore'de Korona virüsü vakası bulunmuyor"

19.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:50

Dünya Sağlık Örgütü, Kuzey Kore'de korona virüsü vakası bulunmadığını açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinden dünyanın pek çok şehrine yayılan ve 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Korona virüsüne ilişkin dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) açıklama geldi. WHO, Kuzey Kore'de korona virüsüne ilişkin belirti olmadığını duyurdu. Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında konuşan WHO Acil Durumlar Programı Başkanı Dr. Mike Ryan, "Ülkede korona virüsüne ilişkin herhangi bir belirti, herhangi bir semptom bulunmuyor" dedi. Ryan, WHO yetkililerinin Kuzey Kore'de herhangi bir özel konu olduğuna inanmak için hiçbir nedenleri olmadığını söyledi.

Bazı Güney Koreli medya kaynakları, Kuzey Kore'de korona virüsü vakası görüldüğünü iddia etse de bu iddia herhangi bir bağımsız kuruluş tarafından doğrulanmadı. Kuzey Kore'de halk sağlığı yetkilileri de "Şu ana kadar doğrulanan korona virüsü vakasının görülmedi" dedi. Ryan, WHO yetkililerinin Kuzey Koreli heyet ile Cenevre'de bir araya geleceklerini dile getirerek, "Hükümet son derece kaygılı" dedi.

Ancak, 2016 yılında Güney Kore'ye sığınan Kuzey Koreli eski bir diplomat, Kuzey Kore'nin sınırlandırmaları nedeniyle WHO yetkililerinin yapabileceklerinin sınırlı olduğunu dile getirdi. Eski diplomat Thae Yong-ho, "Kuzey Kore rejimi tarafından alınan son önlemler anormal" dedi. Yong-ho, WHO gibi yabancı yetkililerin başkent Pyongyang'da sınırlı merkezlerde bulunabileceklerini söyledi.

Kapalı ülke olarak bilinen Kuzey Kore, komşuları ile olan uçuşları ve tren seferleri durdurdu, uluslararası turizmi askıya aldı.

