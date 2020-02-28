Dünya Sağlık Örgütü küresel risk seviyesini yükseltti
Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüs için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek" seviyeye çıkardı.
28.02.2020 19:54 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:54
Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüs için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek" seviyeye çıkardı.
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Kaynak: Dunya.com