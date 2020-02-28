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Dünya Sağlık Örgütü küresel risk seviyesini yükseltti

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüs için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek" seviyeye çıkardı.

28.02.2020 19:54 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:54
Dünya Sağlık Örgütü küresel risk seviyesini yükseltti

, yeni tip koronavirüs için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek" seviyeye çıkardı.

Kaynak: Dunya.com

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