Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19 hakkında sosyal medya platformlarıyla iş birliği yapıyor Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında yanlış bilginin önüne geçmek amacıyla sosyal medya platformlarıyla iş birliği yapıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında yanlış bilginin önüne geçmek amacıyla sosyal medya platformlarıyla iş birliği yapıyor.

DSÖ Kıdemli Sözcüsü Fadela Chaib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetlerin, Kovid-19'un bulaşması, tespiti ve tedavisine yönelik tedbirleri artırmaları gerektiğini söyledi.

Chaib, bu bağlamda acil durum yanıt sistemlerinin hazır hale getirilebileceğini, hastaların tespiti ve tedavisine yönelik kapasitenin artırılabileceğini, hastanelerde yeterli yatak, teçhizat ve personel temin edilebileceğini ve yaşam kurtaran tıbbi müdahalelerin geliştirebileceğini dile getirdi.

İnsanların hijyen kurallarına uyması, ulusal sağlık yetkililerinin talimatlarını izlemesi, DSÖ gibi örgütlerin güvenilir bilgisine başvurması gerektiğine işaret eden Chaib, dezenformasyonun önüne geçmek amacıyla Twitter, Facebook, Pinterest, Tencent ve Tiktok gibi sosyal medya platformlarıyla iş birliği yaptıklarını bildirdi.

Chaib, bu iş birliğinin salgından en fazla etkilenen ülkelerde kullanıcıların Kovid-19 konusunda doğrudan DSÖ'nün sitesine yönlendirilmelerini sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA