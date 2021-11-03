Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'a karşı Hindistan'ın Bharat Biotech şirketi tarafından üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay verdi.
AA / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel
Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'a karşı Hindistan'ın Bharat Biotech şirketi tarafından üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay verdi.
Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'a karşı Hindistan'ın Bharat Biotech şirketi tarafından üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay verdi.
AA / Bayram Altuğ - Son Dakika Haberleri
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