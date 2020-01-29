Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü için yeniden toplanacak

29.01.2020 21:17 | Son Güncelleme: 29.01.2020 21:17

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüsü (2019-nVoC) salgınının küresel bir tehdit oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde yarın yeniden toplanacak.



DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'e yaptığı ziyaretin hemen ardından Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Komite'nin yeniden toplanacağını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle