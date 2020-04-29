Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse ilişkin dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık
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Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse ilişkin dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) ortaya çıkmasından itibaren dünyayı uyarmak için "hızlı" ve "kararlı" bir şekilde hareket ettiklerini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse ilişkin dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık
29.04.2020 21:35 | Son Güncelleme: 29.04.2020 21:35

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) ortaya çıkmasından itibaren dünyayı uyarmak için "hızlı" ve "kararlı" bir şekilde hareket ettiklerini bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, Çin'in Hubey eyaletinin başkenti Vuhan'da 1 Aralık 2019'da ortaya çıkan salgın konusunda izledikleri süreci kronolojik olarak anlattı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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