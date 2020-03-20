Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs WhatsApp Hattı Kurdu!
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Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Teknoloji

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs WhatsApp Hattı Kurdu!

Dünya Sağlık Örgütü insanların en doğru bilgiyi alabilmeleri amacıyla Covid-19 için bilgi hattı kurdu.

20.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:34
Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs WhatsApp Hattı Kurdu!

Dünya Sağlık Örgütü insanların en doğru bilgiyi alabilmeleri amacıyla Covid-19 için bilgi hattı kurdu. İşte detaylar!

Dünya Sağlık Örgütü'nden WhatsApp Hattı!

WHO tarafından açılan Koronavirüs Bilgi Merkezi Hattı, küresel ölçekte herkese en doğru verileri ve haberleri sunmayı amaçlıyor. WhatsApp kullanan herkesin erişebileceği bu hattan faydalanabilmek için +41 79 893 18 92 numarasına (WhatsApp üzerinden) mesaj atmak gerekiyor.

Peki bu hatta hangi seçenekler yer alıyor?

En güncel istatistikler.

Kendinizi korumaya yönelik tavsiyeler.

Cevaplanmış önemli sorular.

Şehir efsaneleri.

Seyahat önerileri.

Haberler ve basın açıklamaları.

Paylaşım seçenekleri.

Bağış yapma seçenekleri.

Kullanıcılar attıkları mesajın ardından yukarıdaki seçeneklere erişebilecekleri bir menü ile karşılaşıyor. Bu seçeneklere ait numarayı tuşlayanlar ise ilgili alan hakkında detaylara kavuşabiliyor.

Peki siz bu adım hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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