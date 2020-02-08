Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs nedeniyle Çin'e sağlık ekibi gönderiyor
Haberler » Dünya » Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs nedeniyle Çin'e sağlık ekibi gönderiyor - Haberler

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs nedeniyle Çin'e sağlık ekibi gönderiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının çıktığı Çin'e sağlık ekibi gönderileceğini duyurdu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, koronavirüsün yayılmaması için Pekin'in "kayda değer" bir çaba gösterdiğini ifade etti

08.02.2020 23:59 | Son Güncelleme: 08.02.2020 23:59
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs nedeniyle Çin'e sağlık ekibi gönderiyor

(DSÖ), yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının çıktığı Çin'e sağlık ekibi gönderileceğini duyurdu.


DSÖ liderliğindeki uluslararası ekibin ülkeye gönderilmesi konusunda Çin'den olumlu geri dönüş alındığı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler