Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs nedeniyle Çin'e sağlık ekibi gönderiyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının çıktığı Çin'e sağlık ekibi gönderileceğini duyurdu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, koronavirüsün yayılmaması için Pekin'in "kayda değer" bir çaba gösterdiğini ifade etti
08.02.2020 23:59 | Son Güncelleme: 08.02.2020 23:59
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının çıktığı Çin'e sağlık ekibi gönderileceğini duyurdu.
DSÖ liderliğindeki uluslararası ekibin ülkeye gönderilmesi konusunda Çin'den olumlu geri dönüş alındığı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com