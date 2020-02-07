Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs ile mücadele için gerekli koruyucu teçhizattan yoksunuz

07.02.2020 20:11 | Son Güncelleme: 07.02.2020 20:11

Dünya Bağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyada giderek yayılan koronavirüs salgını ile mücadele için gerekli eldiven, maske ve giysi gibi koruyucu teçhizattan yoksun olduğu uyarısında bulundu.



Ghebreyesus, DSÖ'nün, maske, eldiven, solunum cihazları ve test kitlerini bütün bölgelere gönderdiğini ve bunların adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Euronews.com'da Görüntüle