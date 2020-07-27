Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs için ikinci dalga uyarısından daha mühim konuya parmak bastı
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Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs için ikinci dalga uyarısından daha mühim konuya parmak bastı

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhonom Ghebreyesus, "Gelecekte eski normale asla geri dönüş olmayacak" diyerek dünyayı uyardı. Covid-19 ikinci kez bulaşır mı? Koronavirüs ikinci dalgası olacak mı?

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs için ikinci dalga uyarısından daha mühim konuya parmak bastı
27.07.2020 08:39 | Son Güncelleme: 27.07.2020 09:23

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili korkutan açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, "Sizlere dürüst olacağım. Gelecekte eski normale asla geri dönüş olmayacak" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhonom Ghebreyesus, koronavirüs salgını nedeniyle gelecekte eski normale geri dönüşün asla mümkün olmayacağını söyledi.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 650 binden fazla insan hayatını kaybetti, 16 milyon 300 binden fazla insan Kovid-19'a yakalandı. Pandemi ilan edilen koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları bitiren bir açıklama geldi.

"ESKİ NORMALE DÖNÜŞ OLMAYACAK"

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus, "Sizlere dürüst olacağım. Gelecekte eski normale asla geri dönüş olmayacak" ifadelerini kullandı.

COVİD-19 İKİNCİ KEZ BULAŞIR MI?

Öte yandan DSÖ'den geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmiş hastalara virüsün tekrar bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin "tam bir cevabın" bulunmadığı, bu konuda araştırmaların "aktif şekilde" devam ettiği belirtilmişti.

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