Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs Belirtilerine Yenilerini Ekledi
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Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs Belirtilerine Yenilerini Ekledi

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs Belirtilerine Yenilerini Ekledi
07.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:44

Koronavirüs belirtileri ateş, öksürük, yorgunluk, nefes almada zorlanma olarak sıralanıyor ancak belirtiler sanılanın aksine bir hayli fazla.

Koronavirüs belirtileri ateş, öksürük, yorgunluk, nefes almada zorlanma olarak sıralanıyor ancak belirtiler sanılanın aksine bir hayli fazla. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs ile ilgili 7 yeni belirtiyi listeye ekledi.

Yeni Koronavirüs Belirtileri

Yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınının belirtilerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Kişiyi ölüme kadar götürmekle kalmayıp yakınınlarında, temasta bulunduğu kişilere de kendisini aktarabilen Covid-19'un belirtileri yaygın olarak öksürük, ateş, bitkinlik, nefes darlığı olarak biliniyor ancak bu hastalığın başka belirtileri de var. Yeni koronavirüs belirtileri en yetkili isim; Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Yüksek ateş, kuru öksürük, nefes darlığı, tat ve koku kaybı belirtilerine ishal, boğaz ağrısı, baş ağrısı, yutmada güçlük, eklem ağrıları, ciltte döküntüler ile el ve ayak parmaklarında renk değişikliği eklendi.

DSÖ'den Uyarı!

DSÖ, hastaların yüzde 80'inin hastanede tedavisine gerek kalmadan iyileştiğini, Kovid-19 bulaşan her 5 kişiden 1'inin ağır hastalandığını ve nefes almakta güçlük çektiğini söylüyor. Ayrıca yaşlılar ve yüksek tansiyon, kalp ve akciğer sorunları, diyabet veya kanser gibi önde gelen tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geçirme riski altında oldukları belirtiliyor. Ayrıca herkesin Kovid-19'a yakalanabileceği ve ciddi şekilde hastalanabileceği ve nefes darlığı, göğüs ağrısı/basıncı, konuşma veya hareket kaybı, ateş veya öksürük yaşayan her yaştan kişinin derhal tıbbi yardım alması önemle vurgulanıyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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