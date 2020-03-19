Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs Afrika'da 34 ülkeye sıçradı Birleşmiş Milletler, koronavirüsün Afrika'da hızla yayıldığını ve 1,3 milyar nüfuslu kıtayı tehdit ettiğini bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM), koronavirüsün Afrika'da hızla yayıldığını ve 1,3 milyar nüfuslu kıtayı tehdit ettiğini bildirdi.

BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün Afrika Direkötürü Matshidiso Moeti, 10 gün önce kıta genelinde sadece 5 ülkede Covid-19 vakasına rastlandığını ancak şu anda bu rakamın 33 ülkeye çıktığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle