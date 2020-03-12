- Dünya Sağlık Örgütü korona salgınını "pandemi" ilan etti
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› - Dünya Sağlık Örgütü korona salgınını "pandemi" ilan etti - Haber
Dünya Sağlık Örgütü, Cenevre, Güncel

- Dünya Sağlık Örgütü korona salgınını "pandemi" ilan etti

- Dünya Sağlık Örgütü korona salgınını "pandemi" ilan etti Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüsün "pandemi" olarak ilan edildiğini açıkladı.

12.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:04
- Dünya Sağlık Örgütü korona salgınını

- Dünya Sağlık Örgütü korona salgınını "pandemi" ilan etti

WASHINGTON - Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüsün "pandemi" olarak ilan edildiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'deki genel merkezde korona virüs (Covid-19) gündemiyle basın toplantısı gerçekleştirdi. Çin dışında vaka sayının 13 kat arttığını ifade eden Ghebreyesus korona virüs için, kıta ve tüm dünya gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen "pandemi" kararını açıkladı. Ghebreyesus, örgüt olarak salgını 24 saat boyunca izlendiğini dile getirerek, "Hem virüsün yayılma ve şiddetinden hem de virüse karşı yeterince harekete geçilmemesinden derin endişe duyuyoruz. Bu dolayı Covid-19'un bir pandemi olarak nitelendirilmesi değerlendirmesini yaptık" şeklinde konuştu.

Ghebreyesus ayrıca, pandemi ifadesinin dikkatsizce kullanılan bir kelime olmadığını belirterek yanlış kullanılması durumunda gereksiz korkuya, mücadelenin sonlanmasına yönelik haksız bir kabullenmeye yol açan bir kelime olduğunu söyledi. Şu anda 114 ülkede 118 binden fazla vaka olduğunu ifade eden Ghebreyesus, 4 bin 291 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (WHO), salgını 30 Ocak'ta "uluslararası boyutta halk sağlığı acil durumu" olarak sınıflandırmıştı.

- Dünya Sağlık Örgütü korona salgınını 'pandemi' ilan etti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- Dünya Sağlık Örgütü korona salgınını "pandemi" ilan etti

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İstanbul'da içi hınca hınç dolu minibüsü silahla taradılar Haber
İstanbul'da içi hınca hınç dolu minibüsü silahla taradılar
Koronavirüs sonrası vatandaşlar akın etti! 1 günde 6,5 ton sattı Haber
Koronavirüs sonrası vatandaşlar akın etti! 1 günde 6,5 ton sattı
31 ton malzeme ile virüsün kökünü kazımak için yola çıktılar Haber
31 ton malzeme ile virüsün kökünü kazımak için yola çıktılar
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Bu mücadele, çocukların kuyuda duyduğu sesten sonra başladı Haber
Bu mücadele, çocukların kuyuda duyduğu sesten sonra başladı
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Zonguldaklı firma, koronavirüs sonrası gelen 1 milyonluk tulum talebini yetiştirmek için gece gündüz üretim yapıyor
Zonguldaklı firma, koronavirüs sonrası gelen 1 milyonluk tulum talebini yetiştirmek için gece gündüz üretim...
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan 'Günlerin Sonu' adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
İnşaat işçisi olarak çalıştığı okulda 27 yıl sonra konferans verdi
İnşaat işçisi olarak çalıştığı okulda 27 yıl sonra konferans verdi
Fenerbahçe'de Altay Bayındır fıtık ameliyatı olacak
Fenerbahçe'de Altay Bayındır fıtık ameliyatı olacak
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya alındı
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya...
Son dakika: Reklam Kurulu, 25 yıl sonra ilk defa, koronavirüs fırsatçıları için toplanacak
Son dakika: Reklam Kurulu, 25 yıl sonra ilk defa, koronavirüs fırsatçıları için toplanacak
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
AK Partili vekiller, Erdoğan'ın selamına isim koydu: Diriliş Ertuğrul selamı
AK Partili vekiller, Erdoğan'ın selamına isim koydu: Diriliş Ertuğrul selamı
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Rusya, Suriye'deki en önemli hava üssü'nden 5 savaş uçağını geri çekti
Rusya, Suriye'deki en önemli hava üssü'nden 5 savaş uçağını geri çekti
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı
MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı
Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması: Hiçbir kulüple anlaşmadık
Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması: Hiçbir kulüple anlaşmadık
Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler: Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz
Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler: Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz
Marcao'dan transfer yanıtı: Gitmek gibi bir niyetim yok
Marcao'dan transfer yanıtı: Gitmek gibi bir niyetim yok
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Ziya Selçuk Donald Trump Devlet Bahçeli
Magazin Sadi Konuk Melis Türk Muhterem Nur Fahrettin Koca
Spor Fatih Terim Metin Oktay Ünal Karaman Berkay Şahin Abdullah Avcı
Daha Fazla Wuhan Avrupa Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: - Dünya Sağlık Örgütü korona salgınını "pandemi" ilan etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 17:30:48. #1.15#