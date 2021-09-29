Dünya Sağlık Örgütü: Kongo'da yardım kuruluşu çalışanlarının cinsel istismarda bulunmaları kabul edilemez - Haberler
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BBC

Dünya Sağlık Örgütü: Kongo'da yardım kuruluşu çalışanlarının cinsel istismarda bulunmaları kabul edilemez

BBC - Haberler | Dünya
Dünya Sağlık Örgütü: Kongo'da yardım kuruluşu çalışanlarının cinsel istismarda bulunmaları kabul edilemez

Dünya Sağlık Örgütü'nün de aralarında bulunduğu çok sayıda yardım kuruluşundan 83 çalışan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki ebola krizini sırasında kadınları ve kızları taciz etmekle suçlandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) de aralarında bulunduğu çok sayıda yardım kuruluşundan 83 çalışan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki ebola krizi sırasında kadınlara ve kız çocuklarına cinsel istismarda bulunmakla suçlandı.

Konu hakkında başlatılan soruşturmanın ardından bağımsız bir komisyon tarafından hazırlanan 35 sayfalık raporda onlarca kadın, kendilerine iş teklif edilmesi karşılığında seks talep edildiğini aktardı.

Raporda, 2018-2020 dönemine yönelik dokuz tecavüz suçlaması da yer alıyor.

WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, bunun "affedilemez" bir durum olduğunu söyledi.

Salı günü rapor hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Tedros, mağdurlardan özür diledi:

"Sizleri korumak ve hizmet etmekle yükümlü çalışanların yaptıkları için özür dilerim. Bu kişilerin affedilmediğinden ve hesap verdiklerinden emin olmak bir numaralı önceliğim."

WHO Afrika Yöneticisi Matshidiso Moeti de tacizler nedeniyle özür diledi.

'Kadınlar seks yapmaya zorlandı, cinsel saldırıya uğradı'

Kongolu kadınların seks yapmaya zorlandığı, hastanelerde cinsel saldırıya uğradığı ve ikisinin hamile kaldığı da raporda yer alıyor.

Suçlanan 83 kişiden 21'i WHO'da çalışıyordu.

WHO bu kişilerden dördünün hâlâ örgütte çalıştığını ve o kişilerle yollarını ayıracaklarını açıkladı.

Bağımsız komisyon raporunda, WHO'nun cinsel taciz gibi olaylara karşı yapısal olarak hazırlıklı olmadığını belirtti.

Bunun nedenleri arasında örgütün daha çok ebola virüsüne odaklanması gösterildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 2 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Ebola salgınının yayılmasını engellemek için küresel çabalara öncülük eden WHO, Haziran 2020'de salgının sona erdiğini duyurmuştu.

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