Dünya Sağlık Örgütü: Kadınlar, Kovid-19 ile mücadelede ön saflarda yer alıyor
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Dünya Sağlık Örgütü: Kadınlar, Kovid-19 ile mücadelede ön saflarda yer alıyor

04.03.2021 22:33 | Son Güncelleme: 04.03.2021 22:36
Dünya Sağlık Örgütü: Kadınlar, Kovid-19 ile mücadelede ön saflarda yer alıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının çoğunun kadın olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının çoğunun kadın olduğunu belirtti.

Çevrim içi ortamda yapılan basın toplantısında konuşan Kluge, Kovid-19 ile mücadelede kadınların rolüne dikkati çekti.

Kluge, dünya çapında sağlık sektöründe yer alan her 10 kişiden 7'sinin kadın olduğunu kaydetti.

Bunun yanı sıra Kluge, Avrupa kıtasında görev yapan hemşirelerin yüzde 84'ünün ve doktorların yüzde 53'ünün kadın olduğunu bildirdi.

Yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne atıfta bulunan Kluge, Avrupa'daki hiçbir ülkede cinsiyet eşitliğinin sağlanamadığını ve salgın sürecinde bu durumun daha da kötüleştiğini ifade etti.

Hans Kluge, kadınların virüse yakalanma oranının daha yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Olağanüstü durumların kadınların sağlığı üzerinde orantısız bir etkisinin olduğunu uzun zamandır biliyoruz ve Kovid-19 bir istisna değil." dedi.

Öte yandan Kluge, 5 hafta önce, Kovid-19'a yakalanan yaklaşık 1,3 milyon sağlık çalışanının yüzde 68'inin kadın olduğunu ifade etti.

Avrupa Direktörü Kluge, salgınla mücadelede ön saflarda yer alan çalışanları korumak için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini ve söz konusu sektör çalışanlarının aşılanmasının hükümetlerin yükümlülüğü olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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