Dünya Sağlık Örgütü: Her ülke kendi kararını vermeli Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Jasareviç, koronavirüs salgınına karşı mücadeledeye ilişkin, her ülkenin "kendi içinde bulunduğu şartlar" ve "salgının gelişimine göre" karar vermesi gerektiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Jasareviç, koronavirüs salgınına karşı mücadeledeye ilişkin, her ülkenin "kendi içinde bulunduğu şartlar" ve "salgının gelişimine göre" karar vermesi gerektiğini belirtti. Kaynak: Dunya.com