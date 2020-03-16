Dünya Sağlık Örgütü: Her ülke kendi kararını vermeli
Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Jasareviç, koronavirüs salgınına karşı mücadeledeye ilişkin, her ülkenin "kendi içinde bulunduğu şartlar" ve "salgının gelişimine göre" karar vermesi gerektiğini belirtti.
16.03.2020 18:23 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:23
Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Jasareviç, koronavirüs salgınına karşı mücadeledeye ilişkin, her ülkenin "kendi içinde bulunduğu şartlar" ve "salgının gelişimine göre" karar vermesi gerektiğini belirtti.
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Kaynak: Dunya.com