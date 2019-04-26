Dünya Sağlık Örgütü: Her 5 Kadından Biri Çocukken Cinsel İstismara Uğruyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde kadınlarda her 5, erkeklerde ise her 13 yetişkinden birinin çocukken cinsel istismara uğradığını bildirdi.

DSÖ'nün çocuklara kötü muamele konusunda derlediği veriler, küresel çapta her 4 yetişkinden birinin çocukluğunda fiziksel şiddete maruz kaldığını, kadınlarda her 5, erkeklerde ise 13 yetişkinden birinin çocukken cinsel istismara uğradığını ortaya koydu. Euronews.com'da Görüntüle