Dünya Sağlık Örgütü haftalık raporunu yayınladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya Sağlık Örgütü haftalık raporunu yayınladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Vaka sayıları ve eğilimleri inceleyerek derlenenen raporda, Türkiye, Covid-19 ile ilgili 'azalan trend' listesine alındı.

Vaka sayıları ve eğilimleri inceleyerek derlenenen raporda, Türkiye, Covid-19 ile ilgili 'azalan trend' listesine alındı.

61 ülke ve bölgenin derlendiği grafikte Türkiye son 14 gün içerisinde vaka sayısındaki yüzde 61,6'lık düşüşle kendi nüfusuna yakın bütün ülkeleri geride bıraktı.

27 AB ülkesi içerisinde sadece Malta'nın gerisinde kalan Türkiye'de geçtiğimiz hafta boyunca 100 bin kişide görülen vaka sayısı 93,2 oldu.

Worldmeter verilerine göre ortalama olarak Avrupa kıtasında vaka sayıları yüzde 21 düşerken Türkiye'de vaka sayıları geçtiğimiz hafta yüzde 28 düşerek ortalamanın yüzde 33 üzerinde yer aldı.

Dünya Sağlık Örgütü haftalık raporunu yayınladı
Dünya Sağlık Örgütü haftalık raporunu yayınladı
Dünya Sağlık Örgütü haftalık raporunu yayınladı
Dünya Sağlık Örgütü haftalık raporunu yayınladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 9 bin 528 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 9 bin 528 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı: (2)
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı: (2)
Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca ve Prof. Dr. Şahin, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca ve Prof. Dr. Şahin, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Burak Sergen Demet Akalın Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Cenk Tosun Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünya Sağlık Örgütü haftalık raporunu yayınladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 15:39:12. #1.13#

title