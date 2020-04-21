Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus: Daha en kötüsünü görmedik
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Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Cenevre, Dünya

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus: Daha en kötüsünü görmedik

Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, dünyanın salgının üstesinden gelmek için ulusal ve küresel ölçekte birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı

21.04.2020 00:24 | Son Güncelleme: 21.04.2020 00:24
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus: Daha en kötüsünü görmedik

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında dünyanın henüz "en kötü durumla" karşılaşmadığı uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, dünyanın salgının üstesinden gelmek için ulusal ve küresel ölçekte birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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