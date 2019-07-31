Dünya Sağlık Örgütü: Elektronik sigara, normal sigarayı bıraktırmıyor sağlık için de çok zararlı

Dünya Sağlık Örgütü: Elektronik sigara, normal sigarayı bıraktırmıyor sağlık için de çok zararlı

Dünya Sağlık Örgütü, elektronik sigaraların insan sağlığı için kuşkusuz çok zararlı olduğunu ve hükümetlerin bu konuda mutlaka düzenleme yapması gerektiği çağrısında bulundu

Dünya Sağlık Örgütü: Elektronik sigara, normal sigarayı bıraktırmıyor sağlık için de çok zararlı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), elektronik sigaraların insan sağlığı için çok zararlı olduğunu ve hükümetlerin bu konuda mutlaka düzenleme yapması gerektiği çağrısında bulundu.

Örgüt, dünya genelinde giderek yaygınlaşan elektronik sigara kullanımının, ölümcül bir bağımlılık olan normal sigara içme alışkanlığını engellediği gibi bir durumun da söz konusu olmadığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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