Dünya Sağlık Örgütü: Ebola salgınında sona yaklaşıldı

07.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:29

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ebola salgınında son hastanın taburcu edildiğini ve salgında sona yaklaşıldığını duyurdu.



Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda Ağustos 2018'den bu yana etkili olan Ebola salgınında tedavi gören son hasta taburcu edildi. 42 gün içinde başka vaka teyit edilmezse, DSÖ, ülkedeki Ebola salgının sona erdiğini resmen ilan edecek. Euronews.com'da Görüntüle