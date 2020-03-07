Dünya Sağlık Örgütü: Ebola salgınında sona yaklaşıldı
Haberler » Dünya » Dünya Sağlık Örgütü: Ebola salgınında sona yaklaşıldı - Haberler

Dünya Sağlık Örgütü: Ebola salgınında sona yaklaşıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Ebola salgınında son hastanın taburcu edildiğini ve salgında sona yaklaşıldığını duyurdu.

07.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:29
Dünya Sağlık Örgütü: Ebola salgınında sona yaklaşıldı

(DSÖ), Ebola salgınında son hastanın taburcu edildiğini ve salgında sona yaklaşıldığını duyurdu.


Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda Ağustos 2018'den bu yana etkili olan Ebola salgınında tedavi gören son hasta taburcu edildi. 42 gün içinde başka vaka teyit edilmezse, DSÖ, ülkedeki Ebola salgının sona erdiğini resmen ilan edecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler