Dünya Sağlık Örgütü Ebola için toplandı: Acil durum ilan edilmeyecek

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) acil durum komitesi, Afrika'yı yeniden tehdit eden Ebola salgını için yaptığı toplantıda 'uluslararası acil durum' ilan edilmesine gerek olmadığına karar verdi.

Bağımsız uzmanlardan oluşan komite, son dönemde Kongo ve Uganda'da artışa geçen Ebola vakaları nedeniyle toplanma kararı vermişti. İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelen uzmanlar, acil durum ilan edilmesi için gerekli kriterlerin oluşmadığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle