Dünya Sağlık Örgütü: Dünyada kızamık vakaları geçen yıla oranla üç misli arttı

29.08.2019 14:16

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada kızamık vakalarının geçen yıla oranla üç misli artığı uyarısında bulundu.



DSÖ raporunda, Amerika kıtası dışında dünyada bütün bölgelerde kızamık vakalarının arttığı uyarısı yapılırken, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 155 bin 460. Madagaskar 127 bin 454 ve Ukrayna 54 bin 246 vaka ile hastalığın en çok görüldüğü ülkeler arasında gösterildi. Euronews.com'da Görüntüle