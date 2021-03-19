Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz bölgesel ofisi yetkililerinden İHH'ya ziyaret
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Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz bölgesel ofisi yetkililerinden İHH'ya ziyaret

19.03.2021 19:01 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:07
Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz bölgesel ofisi yetkililerinden İHH'ya ziyaret

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz bölgesel ofisi yetkilileri, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Reyhanlı ilçesindeki Lojistik Merkez ile Reyhanlı Eğitim Köyü'nü ziyaret etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz bölgesel ofisi yetkilileri, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Reyhanlı ilçesindeki Lojistik Merkez ile Reyhanlı Eğitim Köyü'nü ziyaret etti.

DSÖ heyetini İHH Suriye Çalışmalarından Sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı Cüneyt Kılıç, karşıladı.

Kılıç, heyete Reyhanlı Eğitim Köyü'ndeki yetim çocuklar için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Heyet, daha sonra Vakfı'n Lojistik Merkezi'ndeki ekmek fırını ile gıda deposunu gezdi.

Ziyarette, İHH'nın sağlık çalışmaları ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve İnsan Charity kurumlarıyla işbirliği içerisinde yürütülen mobil sağlık kliniği projesiyle ilgili olarak sunum yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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