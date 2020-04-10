Dünya Sağlık Örgütü Covid-19'un Ölüm Oranı Tahminini Açıkladı! Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada Covid-19 için tahmin edilen ölüm oranları hakkında önemli detaylara değindi.

Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada Covid-19 için tahmin edilen ölüm oranları hakkında önemli detaylara değindi.

'10 Kat Daha Fazla'

Covid-19 hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken virüse bağlı can kaybı sayısı on binleri aştı. Uzmanlar, şu aşamada yüksek gözüken ölüm oranlarının aslında bilinmeyen vakalardan dolayı daha düşük olduğu görüşünde. Dünya Sağlık Örgütü de yaptıkları araştırmalardan yola çıkarak ölüm oranı hakkında bazı verileri paylaştı.

Halk arasında grip olarak da bilinen influenza yaklaşık olarak yüzde 0,1 ölüm oranına sahip. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yeni tip koronavirüs için tahmin edilen ölüm oranı ise yüzde 1 dolaylarında.

Bu da yeni tip koronavirüsün, gribe göre 10 kat daha fazla ölüm riski barındırdığını işaret ediyor.

Vakaların Küçük Kısmı Biliniyor

Göttingen Üniversitesi bünyesinde yapılan yeni bir araştırmaya göre vaka ile enfekte olanların yalnızca yüzde 6 oranındaki küçük bir kısmı tespit edilebiliyor. Bu da farklı ülkelerdeki ölüm oranlarının neden farklı olduğunu ortaya koyuyor.

Bunun iyi tarafı, gerçekte vaka sayısının çok daha yüksek olması ve ölüm oranlarının buna bağlı olarak çok daha küçük bir seviyeye düşmesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani gerçek vaka sayısı ile ölüm oranları kıyaslandığında sanılandan daha düşük bir ölüm oranı mevcut olabilir.

Bunun kötü tarafı ise vakaların oldukça büyük bir kısmının bilinmemesi ve buna bağlı olarak hastalığın çok daha hızlı bir şekilde yayılma potansiyelinin olduğu.